Conte ‘cancella’ la conferenza: ECCO quando parla Chivu
Appuntamento sabato alle 14 ad Appiano Gentile
Domenica sera San Siro ospiterà il grande scontro diretto tra Inter e Napoli, in programma alle 20.45 per la ventesima giornata di campionato. Una sfida che riporta alla mente il match d’andata al Maradona, quando gli azzurri si imposero sui nerazzurri in una gara ricca di polemiche dal punto di vista arbitrale.
Come di consueto alla vigilia di ogni partita, l’allenatore interista incontrerà la stampa. Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa fissata per sabato 10 gennaio alle ore 14.00 presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. L’incontro con i media sarà trasmesso in diretta streaming attraverso i canali ufficiali del club.
Diversa invece la scelta di Antonio Conte, che non terrà la consueta conferenza stampa prima del big match di domenica. Il tecnico del Napoli ha deciso di non parlare pubblicamente alla vigilia della trasferta milanese, rinunciando all’appuntamento con i giornalisti.
I nerazzurri arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria ottenuta sul campo del Parma. La squadra di Chivu affronterà la diretta rivale nella corsa al titolo in uno degli incontri più attesi di questa fase della Serie A.