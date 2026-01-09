San Siro verso quota milione di spettatori nerazzurri a fine gennaio

I numeri dell’affluenza dei tifosi nerazzurri allo stadio continuano a essere straordinari. Con il proseguire della stagione, San Siro si avvicina a un traguardo significativo che verrà raggiunto nelle prossime settimane.

Fino a questo momento, l’Inter ha registrato oltre 860 mila presenze allo stadio. Con quattro gare casalinghe ancora da disputare entro la fine di gennaio e una media di 70 mila spettatori a partita, il club supererà il milione di presenze complessive. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta di un dato che conferma il forte legame tra squadra e tifoseria.

Il derby milanese resta l’evento più seguito della stagione con 75.562 presenze. Al secondo posto figura la sfida contro il Como, che ha portato allo stadio 75.022 spettatori, mentre il terzo gradino del podio spetta alla partita contro il Bologna, vista da 74.710 tifosi.

Per quanto riguarda la Champions League, l’incontro più seguito in casa è stato quello contro il Liverpool, con 73.892 persone presenti. Le partite con Kairat Almaty e Slavia Praga hanno invece fatto registrare rispettivamente 69.983 e 62.317 spettatori.

Il 20 gennaio si giocherà l’ultima gara casalinga della fase a girone unico della competizione europea, quando i nerazzurri affronteranno l’Arsenal. La sfida si preannuncia decisiva per la qualificazione diretta agli ottavi di finale e il tutto esaurito appare già scontato. Lo stadio si prepara ad accogliere un’altra grande serata di calcio europeo.