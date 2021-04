Repubblica – Futuro Conte, il tecnico chiede chiarezza a Suning: la sua Inter deve essere da Champions

Il tecnico nerazzurro ha mandato un chiaro messaggio alla dirigenza dopo Spezia-Inter

Chiarezza. Ruota tutto attorno a questa parola. Come riportato da La Repubblica, Antonio Conte vuole garanzie per il futuro e per restare seduto sulla panchina nerazzurra. La prossima stagione guadagnerà 13,5 milioni netti, dopo lo scudetto però la prossima terra di conquista deve essere assolutamente l'Europa.