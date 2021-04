Conference call, il ruolo di Zhang e il dietrofront: tutti i retroscena tra l’Inter e la Superlega

E' stato il presidente nerazzurro a portare avanti l'idea e il primo a tirarsi indietro

Steven Zhang ha iniziato a parlarne con Florentino Perez ed Andrea Agnelli nelle prime settimane del 2021, attraverso conference call dalla Cina: il numero uno dell'Inter è stato attratto dall’idea di far schizzare in alto gli introiti, anche se la Superlega non avrebbe certo cambiato all'improvviso il bilancio del club nerazzurro.

E' stato lui a portare avanti i contatti, pur non essendo tra i principali ideatori del progetto, la dirigenza lo sapeva, ma non era informata di continuo sull'avanzamento della Superlega. Ed è stato sempre lui stesso, nella riunione di martedì sera in cui i 12 decidevano come uscire dal tunnel nella maniera più degna possibile, a dire per primo stop tra i club italiani.