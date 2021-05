SI – Conte, nel futuro c’è la panchina del Real Madrid: è in pole per Florentino

Il tecnico ha ufficialmente salutato Milano nella giornata di ieri

In principio c'era il Tottenham: ora, invece, c'è molto di più. La notizia arriva in serata e, per la verità, era stata già anticipata dai collegamenti mentali che ciascuno poteva fare dopo le concomitanti notizie degli addii di Conte all'Inter e di Zidane al Real Madrid, e cioè: Antonio Conte verso la panchina del Real Madrid. La pista ha cominciato a prendere corpo soprattutto dopo il fortissimo avvicinamento di Massimiliano Allegri alla Juventus, e la cosa è stata cristallizzata in serata da Sportitalia.