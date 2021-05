Anche a Esposito il suo Scudetto: Venezia promosso in Serie A, Cittadella ko!

Nella doppia sfida, tuttavia, ha collezionato solo una manciata di minuti

Non è stato protagonista, ma, quantomeno, un contributo si può dire che l'abbia dato: il Venezia - squadra in cui milita, in prestito dall' Inter , Sebastiano Esposito - ha raggiunto questa sera la promozione in Serie A , grazie al pareggio per 1-1 al 93esimo minuto nella finale di ritorno dei playoff contro il Cittadella . La finale d'andata si era conclusa sul risultato di 0-1 per i lagunari (gol di Di Mariano ), oggi il gol di Bocalon ha reso inutile la rete di Proia che aveva riaperto i conti.

In centottanta minuti di doppia sfida, a Sebastiano Esposito sono toccati solo i minuti finali della gara d'andata: l'attaccante di proprietà dei nerazzurri era entrato all'83esimo nella sfida dello scorso 23 maggio. In totale, per il giovane, con la maglia del Venezia sono state 19 le presenze, con 2 gol all'attivo in una stagione che - in definitiva - si è chiusa in gloria sia per lui che per la sua Inter.