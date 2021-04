Social – Conte e la lezione di tattica: “Come scardinare una squadra difensiva”

Il tecnico ripropone il gol di Darmian in Inter-Cagliari

C'è da pensare che sia, questa, una nozione tattica di base, uno spunto da prima ora di lezione a Coverciano dato in pasto al pubblico social e solo al pubblico social: che non ci siano di mezzo, insomma, segreti professionali, che altrimenti Antonio Conte si sarebbe ben guardato dal divulgare. Oggi, in ogni caso, il tecnico dell'Inter, ha pubblicato un post sulla propria pagina Instagram recante una mini-lezione di tattica, a beneficio di chi lo segua sui propri canali.