TS – La fiducia a Conte non è illimitata: la ‘manovra’ Spalletti sullo stipendio dà più libertà

I risultati dell’Inter da inizio stagione ad oggi non sono ottimi e, nonostante Steven Zhang abbia fiducia in Antonio Conte, la fiducia non è illimitata. Come riporta Tuttosport, il contratto da 12 milioni di euro in scadenza nel 2022 potrebbe non blindare necessariamente il tecnico che ha una squadra di prim ordine, ma che non ha ottenuto degli ottimi risultati fino ad ora.

La società, prima dell’inizio della stagione, si è incontrata con il tecnico a Villa Bellini e gli ha espresso la sua fiducia. Fiducia che potrebbe vacillare se non ci sarà una svolta. La società ha eseguito una manovra di bilancio caricando già l’ultimo stipendio di Luciano Spalletti. Manovra che potrebbe dare più liberta alla società qualora prendesse la decisione di non voler continuare con il tecnico leccese.

