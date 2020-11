La fidanzata di Sensi su Instagram: “Evito di postare storie con Stefano, troppe cattiverie sul suo conto”

Da qualche giorno lo staff medico dell’Inter ha stilato un nuovo programma personalizzato per Stefano Sensi, con l’obiettivo di poter rimettere in sesto il calciatore nelle due settimane di sosta dopo l’infortunio rimediato poche settimane fa. Il centrocampista sta vivendo ormai da qualche mese un vero e proprio incubo e causa dei numerosi guai fisici. E soprattutto Antonio Conte, che ha mostrato sin dal primo minuto di credere nelle sue qualità, spera di poterlo riavere il più presto a piena disposizione.

La fidanzata Giulia Amodio, intervenuta su Instagram, ha spiegato invece il motivo dell’assenza di Sensi dai suoi social nell’ultimo periodo: “Perché non lo metto nelle mie storie? Semplicemente preferisco evitare. Spesso la gente di pessimo gusto utilizza ogni pretesto per dire cattiverie, offendere e metterti in cattiva luce. Per quanto penso sia bello mostrare l’amore e la quotidianità ho capito con tanto dispiacere che è praticamente da evitare. Trasloco da Milano? Assolutamente no, si cambia solo casa”.

