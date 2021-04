CdS – Conte il vincitore seriale: vicini i 300 successi in carriera con i club

L'allenatore nerazzurro è vicino a un grande traguardo per la sua carriera da allenatore

Ovunque sia andato Antonio Conte ha lasciato il segno: arrivato alla Juventus ha saputo riportare il titolo in casa bianconera nella stagione 2011-2012, conquistando poi altri due scudetti nelle successive due stagioni. Al Chelsea ha subito vinto la Premier League nel suo primo anno e nella sua breve esperienza con la Nazionale italiana è andato a un passo dalla semifinale dell'Europeo del 2016. Ora all' Inter vuole riportare lo scudetto che manca ormai da 11 lunghi anni.

Come riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte potrebbe raggiungere a breve il traguardo delle 300 vittorie da allenatore con i club. Conteggiando le coppe nazionali e internazionali l'allenatore nerazzurro è a quota 296 successi, compresi quelli ottenuti quando era costretto ad andare in tribuna per squalifica, ma era lui a guidare la squadra durante la stagione. Con altre 4 vittorie Conte farà cifra tonda e considerando che alla matematica vittoria dello scudetto dell'Inter mancano 13 punti, l'allenatore nerazzurro metterò tutto se stesso per raggiungere i due obiettivi importantissimi per la sua carriera.