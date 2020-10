CdS – Conte, troppi diktat? Inter senza iniziative da parte dei singoli

Adeguarsi. Sembra questo il verbo chiave quando ci si riferisce alle avversarie dell’Inter, che hanno imparato a conoscere la disposizione tattica ed il tipo di gioco previsto da parte di Antonio Conte. Questo, però, è un problema per i nerazzurri, che non sembrano avere l’iniziativa per uscire dagli schemi e risolvere la gara con la giocata del singolo: ecco, a tal proposito, l’analisi del Corriere dello Sport.

Il tecnico nerazzurro, infatti, non sembra lasciar spazio, con i suoi diktat, alle iniziative dei singoli. Gli esempi più lampanti sono quelli di Ivan Perisic e Christian Eriksen: il primo sta cercando di adattarsi al ruolo di esterno a tutta fascia, ma la sua natura è quella dell’ala nel reparto avanzato; il secondo, invece, sembra sempre più limitato a qualche passaggio scolastico tra le linee e non ad un ruolo chiave al centro della manovra, come avveniva nel Tottenham.

Infine, i gol presi. Nelle ultime due sfide contro Milan e Borussia Mönchengladbach, infatti, gli errori sono molto più individuali che collettivi: che questa sia una conseguenza dell’adattamento di Kolarov e Vidal, fuori ruolo rispetto alle aspettative?

