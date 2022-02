La Coppa d’Africa fa sorridere l’Inter: Salah e Mané in finale

Ottime notizie per Inzaghi

Buone notizie per l' Inter dalla Coppa d'Africa. Nonostante l'eliminazione in semifinale di André Onana , portiere del Camerun e prossimo innesto tra i pali per i nerazzurri, il torneo sta infatti facendo un grosso favore alla squadra di Inzaghi .

Gli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool infatti sono dietro l'angolo ed i due giocatori più pericolosi in assoluto dei Reds, Salah e Mané, potrebbero arrivare alla doppia sfida con il fiato corto. Entrambi infatti saranno protagonisti della finalissima tra Egitto e Senegal per la vittoria del trofeo. Un assist importante per Inzaghi, visto che contro l'Inter entrambi arriveranno con una decina di partite molto ravvicinate e tese in più nelle gambe. La speranza ovviamente, è che la stanchezza influenzi il loro rendimento, rendendo più agevole il contenere le due frecce del Liverpool. Il mister può anche sorridere per la grande competizione di Onana: tolte un paio di incertezze, comprensibili dopo mesi si inattività, è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Camerun.