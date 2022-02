Napoli senza Koulibaly e Anguissa contro l’Inter? Non è proprio così

C'è stata molta confusione nelle ultime ore

Il prossimo sabato 12 febbraio 2022 si giocherà Napoli-Inter allo stadio Maradona. I partenopei contano nella proprio rosa due giocatori africani ancora impegnati nella Coppa d'Africa. Rispettivamente Zambo Anguissa (in Burkina Faso-Camerun, 5 febbraio alle ore 20.00) e Kalidou Koulibaly (nella finale Senegal-Egitto, 6 febbraio alle ore 20.00).

Nelle scorse ore Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione Asl Napoli 2 Nord, ha messo in dubbio la presenza dei due calciatori: "Ad oggi è previsto un periodo di isolamento per chi rientra dall’estero. I due calciatori provengono dal Camerun: da normativa dovrebbero restare in isolamento 10 giorni - ha affermato a Radio Punto Nuovo - Ma stiamo aspettando il nuovo Decreto che facilita i rientri dall’estero".