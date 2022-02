Inter-Milan, Inzaghi: “Non sarà decisiva, non esistono favoriti: come sta Gosens”

Le parole del mister in vista del derby

"Ho giocato tanti derby: di favoriti non ce ne sono. Ancora di più in questo derby, dove ci sono due squadre forti. Gli episodi secondo me faranno la differenza".

"Penso che all'andata fossero molto in forma. Hanno avuto problematiche con gli infortuni. Conosco Pioli e so l'organizzazione che dà alle squadre. Dopo l'Empoli, hanno fatto ottime partite. Il campo è stato anche un fattore: ci hanno detto che è stato razzolato".

"Prevederlo non è facilissimo. L'ultimo blocco è stato fatto con una partita molto intensa con la Lazio, così come quella di Bergamo. In quel momento avevo bisogno di cambiare più del solito. Per quanto riguarda le prossime partite, pensiamo a giorno per giorno".