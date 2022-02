Verso Inter-Liverpool, Klopp spiega quando potranno tornare Mané e Salah

Il tecnico dei Reds è ottimista sul ritorno dei suoi due gioielli

In conferenza stampa, Jurgen Klopp (allenatore del Liverpool) ha spiegato quando potrebbero tornare a sua disposizione Mohamed Salah e Sadio Mané, rispettivamente impegnati nella prossima finale di Coppa d'Africa tra Egitto e Senegal. Un'informazione cruciale per i nerazzurri di Inzaghi in vista dell'andata degli ottavi di finale della ChampionsLeague tra l'Inter e i Reds.