Coppa Italia, sorteggiate le gare degli ottavi: l’Inter giocherà a Firenze

In settimana si sono giocate diverse gare di Coppa Italia, dalla quale sono uscite le sfidanti delle squadre che entreranno nella competizione a partire dagli ottavi di finale. Tra queste c’è anche l’Inter di Antonio Conte che comincerà il suo cammino in Coppa Italia contro la Fiorentina, che ha battuto per 1-0 l’Udinese.

La gara si giocherà proprio a Fireneze, con i nerazzurri che affronteranno la prima sfida della competizione lontano da San Siro. Queste le altre gare degli ottavi di finale di Coppa Italia:

Atalanta-Cagliari

Fiorentina-Inter

Juventus-Genoa

Lazio-Parma

Milan-Torino

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Sassuolo-Spal

