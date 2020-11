Calcio e Finanza – Icardi, maxi plusvalenza dalla sua cessione. Ecco quanto è costato Eriksen

Nella giornata di oggi è stato approvato il bilancio in casa Inter e dall’assemblea dei soci è emerso che l’Inter, come riporta Calcio e Finanza, ha registrato 61,5 milioni di euro plusvalenze. Nella scorsa stagione erano stati 40,1 milioni di euro. A garantire un aumento delle plusvalenze è stata la cessione di Mauro Icardi al PSG per 49,1 milioni di euro, ottenendo un 47,1 milioni di euro di plusvalenza nelle casse nerazzurre.

Altre plusvalenze sono arrivate dalla cessione di Puscas al Reading (6,9 mln), Karamoh al Parma (3,4 mln) e dal prestito di Ivan Perisic al Bayern Monaco (5,5 mln). In casa Inter, sono stati spesi ben 217,3 milioni. Tra questi soldi spesi rientrano gli acquisti di Hakimi, Lukaku, Barella, Eriksen per 27,5 milioni di euro (26,998 valore attualizzato e 7,5 milioni di euro come compenso agli agenti), Radu e Agoume.

Dopo il 30 giugno 2020 sono state attualizzate anche altre operazioni, tra cui l’acquisto di Sanchez, Kolarov e Pinamonti, ma anche diverse cessioni a titolo temporaneo e definitivo, oltre ad alcune rescissioni di contratti e acquisti a titolo definitivo che derivano da prestiti in corso.

Come confermato dal bilancio approvato oggi, dal 2016 ad oggi, Suning ha investito nell’Inter più di 600 milioni di euro, per la precisione 641 milioni di euro. Il totale investito, al netto di interessi e rimborsi relativi a prestiti, è di 590 milioni di euro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<