Verso Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: possibile riposo per Lukaku

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, l’Inter si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Antonio Conte dovrà tenere conto anche della prossima sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Come riporta Sky Sport, siccome l’Inter dovrà affrontare un bel tour de force, il tecnico leccese potrebbe pensare di far riposare Romelu Lukaku, lanciando Sanchez dal 1′. Ad affiancarlo lautaro Martinez.

Sulle fasce spazio a Darmian e Perisic per far rifiatare Hakimi e Young. Confermato, invece, a centrocampo il trio Gagliardini-Barella-Vidal, quest’ultimo che non potrà giocare in Champions League a causa del rosso rimediato contro il Real. Sensi non dovrebbe partire titolare, mentre Brozovic, ritornato dopo la negatività al Covid-19, dovrebbe essere tra i convocati.