L’Inter ha deciso che presenterà ricorso contro la squalifica di una giornata in Coppa Italia comminata a Romelu Lukaku in seguito al secondo giallo sventolato al belga nel finale di Juventus-Inter, semifinale di andata della competizione.

L’attaccante nerazzurro, dopo essere stato preso di mira dai tifosi juventini con cori razzisti, aveva segnato su calcio di rigore il gol dell’1-1 ed esultato con il suo classico gesto, che però l’arbitro ha interpretato come provocatorio e deciso di sanzionare con il secondo cartellino giallo e dunque l’espulsione.

Ora la dirigenza interista chiederà alla Corte di appello sportiva di cancellare il secondo giallo, in modo da poter riavere a disposizione Lukaku nella gara di ritorno in programma il prossimo 26 aprile a San Siro.

Una speranza per l’Inter, scrive La Gazzetta dello Sport, risiede nel precedente del 2007, quando a Sulley Muntary fu tolta la squalifica assegnata sul campo del Cagliari in seguito alle proteste per i cori razzisti.