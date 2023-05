Coppa Italia, verso la finalissima Inter-Fiorentina: i precedenti

Cresce l’attesa, e non potrebbe essere altrimenti, per la finalissima di Coppa Italia del 24 maggio 2023 tra Inter e Fiorentina. Si giocherà, come tradizione ormai consolidata da diversi anni, allo stadio Olimpico di Roma e in gara secca, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore nel caso permanesse la parità al 90′ e successivamente al 120′.

Nel complesso sarà questa la 14^ volta che le due squadre si daranno battaglia in questa specifica competizione e la prima assoluta in campo neutro. I precedenti raccontano di un equilibrio piuttosto marcato visto che entrambe le squadre hanno vinto in cinque occasioni a testa, permettendo al segno X di uscire in appena tre circostanze.

Sbirciando nelle varie sfide che si sono susseguite, salta all’occhio come la formazione neroazzurra abbia considerevolmente recuperato terreno nell’ultimo periodo, vincendo le ultime quattro gare disputate. Tra queste affermazioni, da sottolineare sicuramente, la finale con andata e ritorno della stagione 2009/2010 con l’Inter che si aggiudicò entrambe le gare per 1-0, aggiudicandosi il primo tassello del celeberrimo Triplete a marca Josè Mourinho.

Successo pesante cui seguirono due affermazioni, in gara secca, prima ai Quarti nel 2019/20 (2-1) e successivamente agli Ottavi della stagione 2020/2021, con il medesimo risultato (2-1), ma dopo la disputa dei tempi supplementari.

L’ultima affermazione della squadra viola, attualmente allenata da Vincenzo Italiano, risale al febbraio del 1996 quando, l’allora squadra di Claudio Ranieri, si impose 1-0 (gol di Batistuta) e approdò alla finalissima, poi vinta contro l’Atalanta.

Una Coppa che registra un particolare feeling con Simone Inzaghi che ne ha già vinte tre in carriera, la cui Inter peraltro, è considerata favorita dalle quote scommesse sulla coppa italia con un eloquente 1.43 contro il 2.70 con cui è valutato il successo della compagine viola.

Chiudiamo con le nozioni statistiche sottolineando che, nelle due sfide di serie A di quest’anno, è parità totale fra i due club: 4-3 dell’Inter al «Franchi» e 1-0 della Fiorentina al «Meazza».