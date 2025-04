Il cordoglio dell’Inter per la morte di Papa Francesco

Dopo la triste notizia della scomparsa di Papa Francesco, è stato subito proclamato lutto nazionale in Italia. Una morte che ha scosso tutto il mondo e che ha fatto scattare anche nel calcio italiano un forte senso di unione e gratitudine verso il Pontefice.

La Lega Serie A, come primo segnale di vicinanza, ha immediatamente ordinato il rinvio di tutte le partite di campionato in programma quest’oggi. Non sono attesi scossoni, invece, per quanto riguarda il derby di Coppa Italia tra Inter-Milan.

Lo stesso club nerazzurro ha voluto esprimere il suo cordoglio alla notizia della scomparsa di Papa Bergoglio con un messaggio diffuso sui propri canali ufficiali: “FC Internazionale Milano si unisce al dolore per la scomparsa di Papa Francesco, un uomo di fede, umiltà e dialogo che ha saputo parlare al cuore di tutti”.