Tutti i punti persi dall’Inter in Serie A nei finali di gara

Quello incassato ieri al 94′, è stato il gol più tardivo subito dall‘Inter in quest’ultimo campionato. Se consideriamo più in generale i finali di gara, però, viene fuori un bilancio estremamente negativo per la formazione di Simone Inzaghi.

La squadra nerazzurra ha infatti subito 11 gol dal 76′ in avanti, addirittura un terzo rispetto alle reti complessive. Se allarghiamo il discorso all’ultima mezz’ora, invece, sono 17 i gol incassati su 32 di tutto il campionato. Una sproporzione preoccupante che evidenzia come l’Inter si faccia trovare spesso distratta nei finali di match.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i numeri raccontano che l’Inter ha perso ben 13 punti negli ultimi 30 minuti di gara: “Il 2-2 di Parma è arrivato al minuto 69: meno due. Ancor più indicativo il pareggio del Napoli al Maradona: Billing al 42’ del secondo tempo, altri due punti. E ancora: sconfitta a Torino con la Juventus targata Conceiçao al 29’ s.t., un altro punto in meno in classifica. C’è poi di nuovo il Bologna di mezzo: il 2-2 dell’andata, targato Holm, arriva al minuto 19’ della ripresa, due punti persi. E lo stesso si può dire del 4-4 di San Siro subito in rimonta dalla Juve: Yildiz pareggiò a 8’ dalla fine, altri due in meno. Il derby d’andata targato Gabbia non è un ricordo dolce: altro punto lasciato per strada”.

Se a questi 13 punti togliamo invece quelli conquistati dall’Inter nell’ultima mezz’ora di gioco, il saldo rimane comunque negativo visto che sono 8 i punti conquistati dalla formazione di Inzaghi negli ultimi 30 minuti di partita.