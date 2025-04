Che succede a Inter-Milan dopo la morte di Papa Francesco

Dopo la notizia della scomparsa di Papa Francesco, tutto il mondo si è stretto in un forte abbraccio. Come di consueto, a partire da oggi vengo proclamati ben nove giorni di lutto nazionale nel ricordo del Pontefice.

Come segno di rispetto, anche il calcio italiano ha deciso di dare un segnale forte e cancellare tutte le partite di Serie A in programma quest’oggi. Le quattro gare di campionato in programma, infatti, sono già state rinviate a data da destinarsi.

In molti si sono dunque chiesti cosa potrebbe succedere al derby di Coppa Italia tra Inter e Milan in programma mercoledì sera. Stando alle prime indiscrezioni della Lega, il match di ritorno delle semifinali dovrebbe regolarmente disputarsi. Nelle prossime ore, in ogni caso, sono attese ulteriori comunicazioni in vista del match di San Siro di mercoledì sera.