Brozovic, quarantena in Svezia. Nuovo test per Perisic

In casa Inter torna l’incubo Coronavirus con Marcelo Brozovic positivo in Nazionale dopo l’amichevole con la Turchia, in cui si è scoperto nel corso del primo tempo la positività di Vida. A Milano hanno già avuto a che fare con il Covid-19 e la paura aleggia su Appiano Gentile perché altre assenze potrebbero condizionare ancora le scelte di Conte e influire sulle prestazioni della squadra.

Ivan Perisic, come riporta La Gazzetta dello Sport, è risultato negativo al tampone e contro la Svezia sarà in campo, ma domani dovrà eseguirne un altro e c’è apprensione per il risultato. Marcelo Brozovic, adesso, dovrà effettuare la sua quarantena in Svezia e insieme a lui resteranno anche Vida, anche lui positivo, e un membro dello staff della Croazia.

Dopo l’isolamento potrà effettuare un nuovo tampone e al centro sporitivo Suning torna in mente l’episodio Milan Skriniar che è rimasto in Slovacchia per i 14 giorni di isolamento obbligatorio e si è negativizzato dopo un mese dalla positività. L’Inter spera che con Brozovic non accada lo stesso.