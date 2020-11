Social – La reazione di Lautaro al sesso del suo bambino. Agustina svela il nome

Lautaro Martinez sta per diventare papà di una bambina e Agustina, la sua compagna, attraverso le domande delle Instagram Stories ha svelato la reazione dell’attaccante argentino quando gli ha comunicato che sarebbe arrivata una bambina. Lautaro avrebbe voluto un maschietto e appena saputo che sarebbe stata una femmina ha così reagito: “Torno dalla Germania e facciamo il secondo“, aveva inviato ad Agustina questo messaggio.

Poi ha voluto precisare: “Non avrà un fidanzato“, mostrando la gelosia per la bambina che sta per arrivare. In quel messaggio, i due avevano anche scelto il nome della loro bambina, un nome che piace ad entrambi e svelato su Instagram: Nina Martinez.

