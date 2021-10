TyC Sports – Correa lavora a parte: da valutare le sue condizioni

Nelle prossime ore ci saranno ulteriori accertamenti

Arrivano ancora notizie non troppo confortanti per Inzaghi, sempre dall'Argentina. Come riporta Tyc Sports, il nerazzurro Joaquin Correa ha svolto lavoro differenziato in vista della partita contro il Perù. L'ex Lazio era subentrato al posto di Lautaro nel match contro l'Uruguay: al termine di esso, il c.t. Scaloni aveva già avvertito di un acciacco da parte di Correa.