Nazionali, Correa in dubbio: Lautaro ancora titolare con l’Argentina

Il Toro non si ferma mai

L' acciacco di Correa - che sarà valutato nelle prossime ore - aumenta le percentuali di possibilità di vedere Lautaro Martinez titolare in Argentina-Perù . Contrariamente alle speranze dell' Inter , il c.t. Scaloni non "risparmierà" il Toro per l'ultima partita di qualificazioni ai mondiali del 2022 di questa seconda sosta nazionali stagionale.

Il match dell'Albiceleste - in programma a circa 40 ore dal fischio d'inizio di Lazio-Inter - vedrà dunque nuovamente Lautaro dal primo minuto. Come riportato in mattinata daLa Gazzetta dello Sport, però, questo non lo fermerà dal scendere in campo all'Olimpico. Un tour de force faticosissimo per il centravanti di Inzaghi.