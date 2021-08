Correa a Inter TV: “Inzaghi decisivo per il mio arrivo, mentre Lautaro mi tempestava di chiamate!”

Prima intervista da giocatore nerazzurro per il Tucu

Joaquin Correa non perde tempo. Nel suo primo giorno ufficiale all' Inter infatti, oltre ad aver partecipato al primo allenamento ad Appiano Gentile, ha anche rilasciato un'intervista speciale al canale ufficiale del club, Inter TV.

Correa ha dichiarato: "Sono molto contento di essere all' Inter , la cosa mi riempie di orgoglio. So che è una responsabilità enorme, ma ho voluto fortemente essere qui e ho tantissima voglia di dimostrare quanto valgo e di aiutare la squadra. La presenza di Inzaghi è stata fondamentale per il mio approdo in nerazzurro. Avevo anche altre opzioni, ma lui mi ha aiutato a scegliere l'Inter e ne sono molto lieto".

"Ero stato ad Appiano anche da ragazzino, varcare di nuovo quel cancello mi ha fatto riaffiorare ricordi ed emozioni. Sono più grande, più maturo e consapevole. Ho voglia di migliorarmi ogni giorno. L'amicizia con Lautaro ? Si, abbiamo un ottimo rapporto, mi ha mandato molti messaggi in questi giorni. Giochiamo già insieme in nazionale, è bellissimo finalmente essere compagni anche nell'Inter".

Correa ha poi proseguito: "Mi ha chiamato anche Veron, mi ha detto che l'Inter era un'ottima scelta per me, la migliore. Lui qui è stato molto bene e ha vissuto momenti bellissimi. Mi ha detto di godermi ogni momento con questa maglia. Sono felicissimo. Ringrazio i tifosi nerazzurri per i messaggi e le dimostrazioni di affetto, non vedo l'ora di giocare e far vedere chi sono".