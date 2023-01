Cremonese-Inter, designato l’arbitro Mariani: tutti i precedenti

Il fischietto romano arbitrerà i nerazzurri per l'undicesima volta in carriera in Serie A

Per cercare di risollevare morale e classifica dopo l'ultima deludente sconfitta dello scorso lunedì rimediata a San Siro contro l'Empoli, l'Inter questo sabato alle 18.00 scenderà in campo in casa della Cremonese per la prima giornata del girone di ritorno. Uno stadio tutt'altro che semplice che in questa stagione ha messo in difficoltà diverse big del nostro campionato, nonostante l'ultimo posto in classifica occupato dalla squadra adesso allenata da Davide Ballardini.