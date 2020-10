Crespo: “Bravo Lautaro a rimanere all’Inter. Zanetti e Milito stravedono per lui”

Da quasi un anno divenuto tecnico del Defensa y Justicia, Hernan Crespo non ha comunque smesso di osservare il calcio europeo che per anni lo ha prima consacrato come grande attaccante e poi lanciato come allenatore alle prime esperienze. L’ex centravanti argentino, intervistato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, ha applaudito la scelta effettuata la scorsa estate da Lautaro Martinez, rimasto all’Inter per giocare da protagonista anziché accettare la corte serrata del Barcellona di Leo Messi.

Questo il commento di Crespo sul Toro argentino: “Mi ha realmente convinto la decisione di Lautaro Martinez, che è rimasto all’Inter. La scorsa stagione, assai travagliata a causa della pandemia, è stata la prima in cui i dirigenti e lo staff nerazzurro hanno deciso di puntare fortemente su di lui come titolare dopo l’addio di Mauro Icardi. El Toro non ha esitato, affrontando la sfida con grinta e classe dimostrando le sue qualità. Idem in questo inizio di campionato: è partito bene segnando, fornendo assist e sfoderando prestazioni degne di nota. Mi fa piacere: di lui mi hanno parlato egregiamente sia El Pupi Zanetti che Diego Milito, che lo ha visto crescere nel suo Racing Club. E’ un giocatore clamoroso che ha ancora margini enormi di miglioramento”.

