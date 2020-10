CdS – Hakimi risulta ancora positivo. Squadra in ansia, oggi l’esito dei nuovi tamponi

Come prevedibile, anche il secondo tampone effettuato nella giornata di mercoledì su Achraf Hakimi ha dato esito positivo. L’esterno marocchino dovrà inevitabilmente affrontare i canonici dieci giorni di isolamento e saltare forzatamente i prossimi impegni dell’Inter tra Champions League e campionato, sperando di poter tornare a disposizione per gli ultimi match prima della sosta per le nazionali contro Real Madrid e Atalanta. Sono ore di grande apprensione anche per il resto dei compagni nerazzurri, che ieri si sono sottoposti a nuovo tampone e che sperano di non essere stati contagiati dall’ex Borussia Dortmund.

Per quanto riguarda invece il resto del gruppo ancora alle prese con il coronavirus, come ribadito questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l’incubo sembra non finire sia per Gagliardini che per Radu, entrambi risultati ancora una volta positivi nella giornata di ieri. Nella giornata odierna si saprà l’esito dei tamponi che Milan Skriniar ed Ashley Young hanno effettuato ieri, con la speranza di poter tornare a disposizione di Antonio Conte ed intraprendere un percorso di recupero in vista della sfida di martedì contro lo Shatkhtar.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<