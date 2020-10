Genoa-Inter, le probabili formazioni: rientra Bastoni, conferma per Darmian. Un cambio a centrocampo

Nemmeno il tempo di metabolizzare un pareggio deludente contro il Borussia M’Gladbach all’esordio in Champions League in questa stagione, che per l’Inter si ripresenta immediatamente un nuovo impegno. In campionato, infatti, i nerazzurri dovranno far visita al Genoa, con le numerose assenze tra coronavirus e infortuni che si trascina dietro ormai da giorni.

Scelte quasi obbligate dunque per Antonio Conte in diversi ruoli, con calciatori come D’Ambrosio, de Vrij, Vidal, Barella, Perisic e Lukaku costretti praticamente a fare gli straordinari. In difesa si rivede invece Bastoni, mentre a centrocampo il tecnico leccese potrebbe operare un solo cambio rispetto a mercoledì.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA INTER

Genoa (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov. All. Maran

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro. All: Conte

