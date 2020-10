GdS – Inter, esami per Sanchez che salta il Genoa. Sensi convocato, Vecino a Barcellona per recuperare

E’ stato un inizio di stagione assolutamente tormentato per l’Inter di Antonio Conte. Se in campo i risultati hanno in qualche modo deluso le aspettative della vigilia, va detto che il tecnico leccese dopo appena poche giornate si è già ritrovato a dover affrontare diverse emergenze. Dai casi di coronavirus che fino a questo momento hanno colpito complessivamente sette calciatori nerazzurri, senza dimenticare altri infortuni che stanno privando l’allenatore di alcuni elementi chiave all’interno della sua rosa.

Tra questi, gli ultimi due calciatori che si sono iscritti all’elenco degli indisponibili sono Alexis Sanchez e Stefano Sensi. Per il primo, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, quest’oggi sono previsti degli esami approfonditi per capire l’entità del problema muscolare accusato all’adduttore destro nella gara di Champions League. Per l’ex Sassuolo, tenuto a riposo un paio di giorni per precauzione, ci sono invece buone sensazioni e potrebbe già essere convocato per la sfida di domani con il Genoa.

Da escludere invece la presenza dell’attaccante cileno, il quale – in attesa dell’esito degli esami strumentali – verrà comunque risparmiato. Novità anche sul fronte Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio che lo scorso luglio si era sottoposto ad intervento chirurgico per la pulizia del menisco, è tornato a Barcellona dove era stato operato dal professor Cugat per completare il recupero. Si pensa che il ragazzo possa tornare ad allenarsi a partire dal mese di novembre.

