Martin Palermo: “Lautaro uno dei migliori al momento, ha già un posto assicurato in Nazionale”

E’ stato evidente nel secondo tempo di Inter-Borussia M’Gladbach come l’inerzia della gara fosse cambiata con l’ingresso di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino in pochi minuti è riuscito ad aumentare l’indice di pericolosità dell’attacco nerazzurro, al posto di uno spendo Sanchez che reduce da una condizione fisica non perfetta aveva deluso nella prima frazione di gioco. Del centravanti interista classe 1997 ha parlato un vecchio bomber, una vera e propria leggenda del calcio argentino come Martin Palermo.

In un’intervista rilasciata al diario AS, l’ex calciatore ha consacrato il talento di Lautaro con queste parole: “Lautaro è uno dei migliori, è in un momento di fiducia e con un potenziale già mostrato all’Inter ad un livello molto alto. Ha molto margine per apprendere e continuare a maturare, ma ha già dimostrato che si trova ad un livello in cui ha la possibilità di avere un posto assicurato all’interno della Nazionale”.

