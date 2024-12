LIVE – La CRONACA di CAGLIARI-INTER 0-0: gran tiro di Thuram

L’Inter chiude il suo 2024 in casa del Cagliari, nella sfida valida per la 18a giornata di Serie A. All’Unipol Domus i nerazzurri vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato, che li lancerebbe nel migliore dei modi verso la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

La squadra di Inzaghi ha bisogno dei 3 punti per non perdere terreno su Atalanta e Napoli nella corsa Scudetto. A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Cagliari-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI CAGLIARI-INTER

PREMI F5 PER RICARICARE LA PAGINA

17′ | Tiro da fuori di Adopo, Mkhitaryan devia e la palla termina a lato non di molto.

14′ | Batti e ribatti al limite dell’area che libera Mkhitaryan dal limite con Scuffet molto fuori dai pali, l’armeno cerca una sorta di tocco sotto morbido ma mette alto.

3′ | Stop e tiro fulminante di Thuram dal limite dell’area su sponda di Lautaro, Scuffet si distende e respinge.

1′ | Fischia l’arbitro Doveri, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-4-1-1): 22 Scuffet; 28 Zappa, 26 Mina, 6 Luperto, 33 Obert; 19 Zortea, 8 Adopo, 29 Makoumbou, 3 Augello; 70 Gaetano; 91 Piccoli.

A disposizione: 1 Ciocci, 71 Sherri, 9 Lapadula, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 18 Marin, 21 Jankto, 23 Wieteska, 24 Palomino, 30 Pavoletti, 37 Azzi, 80 Kingstone, 97 Felici.

Allenatore: Davide Nicola

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 50 Aidoo, 55 Motta, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: DANIELE DOVERI

Assistenti: Mondin, Moro

Quarto ufficiale: Giua

VAR: Serra

Assistente VAR: Maresca