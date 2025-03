LIVE – La CRONACA di FEYENOORD-INTER 0-0: subito Martinez presente

Torna la Champions League e inizia la fase a eliminazione diretta per l’Inter con il primo atto degli ottavi di finale. Al De Kuip di Rotterdam i nerazzurri affrontano il Feyenoord di Robin Van Persie, reduce in Europa dal successo nel doppio confronto con il Milan nei playoff.

Con un risultato positivo, gli uomini di Simone Inzaghi potrebbero indirizzare subito la qualificazione in vista del ritorno di San Siro, in programma martedì prossimo. A partire dalle ore 18.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Feyenoord-Inter.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI FEYENOORD-INTER

11′ | Lautaro murato in area, poi sul ribaltamento di fronte ancora Osman lanciato in profondità, bravo Martinez a coprire lo spazio e costringerlo in calcio d’angolo.

2′ | Ripartenza di Osman che arriva a calciare da dentro l’area, bravo Martinez a respingere in angolo.

1′ | Fischia l’arbitro Eskås, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FEYENOORD-INTER

FEYENOORD (4-3-3): 22 Wellenreuther; 20 Mitchell, 3 Beelen, 33 Hancko, 16 Bueno; 7 Moder, 5 Smal, 14 Paixao; 23 Hadj Moussa, 19 Carranza, 38 Osman.

A disposizione: 21 Plamenov Andreev, 64 Ka, 9 Ueda, 17 Ivanusec, 25 ‘T Zand, 43 Plug, 48 Giersthove, 49 Redmond, 57 Sliti, 68 Kraaijeveld.

Allenatore: Robin van Persie.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski, 95 Bastoni; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 55 Motta, 57 Quieto, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Espen Eskås (NOR).

Assistenti: Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (NOR).

Quarto ufficiale: Sigurd Kringstad (NOR).

VAR: Christian Dingert (GER).

Assistente VAR: Tiago Martins (POR).

Squalificati: Read (F)

Diffidati: Trauner, Osman (F); Barella, Dumfries, Pavard, Asllani (I).