Inter-Bologna, gara valida per la 8a giornata di Serie A, ultima gara prima della sosta per le nazionali. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi vanno a caccia dei 3 punti contro la squadra di Thiago Motta, imbattuta dalla 1a giornata. A partire dalle ore 15, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Bologna!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER BOLOGNA

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

84′ | Carlos Augusto dal limite dell’area calcia forte ma troppo centrale.

74′ | Colpo di tesa da corner di Lautaro, palla deviata da un difensore quel tanto che basta per farla uscire di un centimetro.

64′ | Acerbi cerca di replicare il gol su calcio d’angolo ma la mette fuori.

59′ | Gol annullato a Sanchez per fuorigioco.

52′ | PAREGGIO DI ZIRKZEE

Zirkzee riceve al limite dell’area, con una finta manda fuori tempo tutti e calcia sul primo palo sorprendendo un immobile Sommer.

46′ | Fischia l’arbitro, comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+2′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

2-1 il risultato parziale, gol di Acerbi, Lautaro Martinez e Orsolini su rigore.

37′ | Ci prova Pavard da lontanissimo, Skorupski si allunga e para.

30′ | Altro tiro-cross, questa volta su punizione e di Dimarco: Skorupski alza in angolo.

19′ | ACCORCIA IL BOLOGNA CON ORSOLINI

Calcio di rigore fischiato dopo On Field Review piuttosto discutibile, Sommer sfiora la parata ma Orsolini trova il gol.

16′ | Tre contro uno pericolosissimo per l’Inter, con Pavard che cerca di servire Thuram ma il passaggio è troppo lungo.

12′ | RADDOPPIA SUBITO LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Scambio fuori area tra Calhanoglu e Thuram, sponda del francese per Lautaro che fa partire un missile all’angolino! Prodezza assoluta!

11′ | GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DI ACERBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Corner dalla sinistra di Calhanoglu che pesca Acerbi sul primo palo, al quale basta toccare leggermente la palla per indirizzarla in rete!

5′ | Sinistro secco da fuori area di Ferguson, Sommer immobile ma la palla esce di pochissimo.

4′ | Tiro-cross teso di Calhanoglu che passa in mezzo a tanti uomini ma trova le mani di Skorupski.

1′ | Fischia l’arbitro Guida, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Agoume, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 29 De Silvestri, 31 Beukema, 33 Calafiori, 22 Lykogiannis; 8 Freuler, 20 Aebischer; 7 Orsolini, 19 Ferguson, 11 Ndoye; 9 Zirkzee.

A disposizione: 34 Ravaglia, 50 Gasperini, 6 Moro, 10 Karlsson, 14 Bonifazi, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 56 Saelemaekers, 77 Van Hooijdonk, 80 Fabbian, 82 Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: MACO GUIDA.

Assistenti: Prenna, Di Gioia.

Quarto ufficiale: Feliciani.

VAR: Marini.

Assistente VAR: Maresca.