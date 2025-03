LIVE – La CRONACA di INTER-MONZA 0-0: inizia il match!

Dopo la convincente vittoria in Champions League, l’Inter torna a pensare al campionato. A San Siro arriva il Monza di Alessandro Nesta, fanalino di coda della classifica, per la 28a giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria in campionato dopo l’ultimo pareggio del Napoli.

Con una vittoria la squadra di Inzaghi porterebbe allungare a +4 in classifica sulla squadra di Conte, in campo domani contro la Fiorentina A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Monza.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-MONZA

PREMI F5 PER RICARICARE LA PAGINA

7′ | Keita ci prova da fuori area, palla a lato.

1′ | Fischia l’arbitro Zufferli, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-MONZA

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 95 Bastoni; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 58 Cocchi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MONZA (3-5-2): 30 Turati; 33 D’Ambrosio, 4 Izzo,19 Birindelli; 13 Pedro Pereira, 18 Zeroli, 42 Bianco, 11 Castrovilli, 77 Kyriakopoulos; 47 Dany Mota, 17 Keita Balde.

A disposizione: 21 Pizzignacco, 69 Mazza, 2 Brorsson, 3 Lekovic, 8 Urbanski, 10 Caprari, 20 Forson, 22 Palacios, 32 Pessina, 35 Ganvoula, 37 Petagna, 55 Martins, 57 Colombo, 80 Vignato.

Allenatore: Alessandro Nesta.

Arbitro: LUCA ZUFFERLI.

Assistenti: Berti, Cipressa.

Quarto ufficiale: Cosso.

VAR: Matteo Gariglio.

Assistente VAR: Meraviglia.

SQUALIFICATI

Inter: –

Monza: –

DIFFIDATI

Inter: Barella, Bastoni, Mkhitaryan

Monza: Carboni, Kyriakopoulos