LIVE – La CRONACA di INTER-TORINO 1-0: gol di Thurammmmmmmmmm

L’Inter cerca la seconda vittoria consecutiva in Serie A, la terza considerando anche la sfida di Champions League con la Stella Rossa, per non perdere terreno dal Napoli capolista. Nella 7a giornata di Serie A, i nerazzurri affrontano il Torino di Paolo Vanoli, squalificato e, dunque, assente in panchina.

Entrambe le squadre si trovano attualmente a 11 punti e gli uomini di Inzaghi cercano segnali importanti a San Siro, contro una delle sorprese del campionato fin qui. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Torino.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-TORINO

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

24′ | LA SBLOCCA THURAAAAAMMMMMMMMMMM

Cross dalla trequarti sinistra di Bastoni per l’incornata imperiosa di Thuram, palo-gol a Milinkovic-Savic immobileeeeeeee

21′ | Grande occasione per Frattesi che nell’area piccola colpisce di prima su un cross teso dalla sinistra ma viene murato in extremis da Linetty.

18′ | Espulso Maripan – dopo richiamo del VAR alla On Field Review – per un fallo durissimo con piede a martello su Marcus Thuram!

14′ | Missile di Ricci da fuori area, Sommer risponde con una parata plastica.

13′ | Cross dalla destra di Pedersen per l’arrivo di Lazaro dalla parte opposta, colpo di testa sull’esterno della rete.

1′ | Fischia l’arbitro Marcenaro, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-TORINO

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

TORINO (3-5-2): 32 Milinkovic-Savic; 4 Walukiewicz, 23 Coco, 13 Maripan; 20 Lazaro, 66 Gineitis, 28 Ricci, 77 Linetty, 16 Pedersen; 18 Adams, 91 Zapata.

A disposizione: 1 Paleari, 17 Donnarumma, 5 Masina, 7 Karamoh, 8 Ilic, 9 Sanabria, 10 Vlasic, 21 Dembele, 24 Sosa, 27 Vojvoda, 61 Tameze.

Allenatore: Lino Godinho.

Arbitro: MATTEO MARCENARO.

Assistenti: Giallatini, Bercigli.

Quarto ufficiale: Colombo.

VAR: Abisso.

Assistente VAR: Aureliano.