Gara importante per l’Inter, a caccia dei 3 punti contro il Torino, a quota 11 come i nerazzurri, nella 7a giornata di Serie A. A San Siro, dunque, gli uomini di Inzaghi vogliono staccare i granata, una delle sorprese di questo inizio di campionato, e rimanere in scia del Napoli dell’ex Antonio Conte.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter

SOMMER 6.5 – Attento, reattivo e spettacolare nella parata sul tiro dalla distanza di Ricci.

BISSECK 6 – Ha la personalità per accelerare la manovra quando il pallone arriva da lui. Lo fa bene in occasione del rosso a Maripan.

ACERBI 6 – L’espulsione in casa Toro gli facilità il compito e si ritrova a giocare il primo tempo con i piedi quasi solo nella metà campo avversaria.

BASTONI 7 – Stringe la posizione nella prima parte di gara per partecipare di più alla manovra. Regala un assist al bacio per Thuram.

DARMIAN 6 – Meno intraprendente di Dimarco, ma partecipa attivamente alla manovra sulla destra.

FRATTESI 6.5 – Da un suo guizzo nasce la combinazione che porta al rosso del Torino. I suoi inserimenti sono sempre una minaccia.

CALHANOGLU 6 – Con un Torino compatto e stretto, cerca di alzare il pallone in più di un’occasione.

MKHITARYAN 6.5 – Autori di 3-4 recuperi importanti nei primi minuti, con grande senso della posizione.

DIMARCO 6.5 – Tempi di inserimento perfetto e cross tesi sono gli ingredienti della casa. L’Inter li usa spesso per scardinare la difesa del Toro.

THURAM 7 – Provoca il rosso di Maripan, poi accontenta anche le richieste di Inzaghi che lo vuole più bomber: perfetta la scelta di tempo e colpo di testa chirurgico per l’1-0.

LAUTARO MARTINEZ 6

INZAGHI 6.5 – L’Inter prende immediatamente il controllo del gioco, ma il Torino sa come farsi sentire quando si affaccia nella metà campo nerazzurra. Il rosso regala un predominio territoriale totale.