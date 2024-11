LIVE – La CRONACA di INTER-ARSENAL: segui la diretta!

Grande serata di calcio a San Siro, con l’Inter che affronta l’Arsenal nella 4a giornata della Champions League 2024/2025. Per i nerazzurri sarà l’occasione per fare un’importante balzo in avanti in classifica e mettere in discesa il percorso verso gli ottavi.

Con i 3 punti, la squadra di Inzaghi salirebbe a quota 10 punti, ma soprattutto vincerebbe il primo big match della competizione, dopo il pareggio in casa del Manchester City. A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Arsenal.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-ARSENAL

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-ARSENAL

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 31 Bisseck; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 36 Darmian; 99 Taremi, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 15 Acerbi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ARSENAL (4-3-3): 22 Raya; 4 White, 2 Saliba, 6 Gabriel, 12 Timber; 29 Havertz, 5 Partey, 23 Merino; 7 Saka, 19 Trossard, 11 Martinelli.

A disposizione: 32 Neto, 36 Setford, 8 Ødegaard, 9 Jesus, 15 Kiwior, 17 Zinchenko, 20 Jorginho, 30 Sterling, 37 Butler-Oyedeji, 49 Lewis-Skelly, 53 Nwaneri, 61 Robinson.

Allenatore: Mikel Arteta.

Arbitro: ISTVAN KOVACS (ROM)

Assistenti: Marica, Tunyogi (ROM)

Quarto ufficiale: Feșnic (ROM)

VAR: Dingert (GER)

Assistente VAR: Popa (ROM)