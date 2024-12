Nel penultimo appuntamento ufficiale dell’anno solare, l’Inter questa sera sarà chiamata ad un match da non sottovalutare contro il Como. I nerazzurri di Simone Inzaghi si trovano in un ottimo stato di forma dopo le ultime due esaltanti vittorie: prima lo 0-6 dell’Olimpico contro la Lazio, successivamente il 2-0 in Coppa Italia con l’Udinese facendo ricorso ad un ampio turnover.

A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Como.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-COMO

PREMI F5 PER RICARICARE LA PAGINA

33′ | Triangolo tra Dumfries e Mkhitaryan che porta l’armeno a metterla a rimorchio per l’olandese, destro di prima da ottima posizione che finisce incredibilmente alto.

26′ | Destro da fuori area di Nico Paz, Sommer para in due tempi.

24′ | Ammonito Bisseck per un fallo ai danni di Belotti.

11′ | Mkhitaryan raccoglie al limite dell’area una respinta corta della difesa del Como, calcia subito ma la palla finisce a lato.

1′ | Fischia l’arbitro Giua, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-COMO

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 42 Palacios, 50 Aidoo, 55 Motta, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

COMO (4-2-3-1): 25 Reina; 77 Van der Brempt, 2 Kempf, 13 Dossena, 5 Goldaniga; 33 Da Cunha, 20 Sergi Roberto; 7 Strefezza, 79 Paz, 16 Fadera; 11 Belotti.

A disposizione: 1 Audero, 4 Kone, 6 Iovine, 8 Baselli, 10 Cutrone, 15 Jack, 17 Cerri, 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 36 Mazzitelli, 90 Verdi, 93 Barba.

Allenatore: Cesc Fabregas.

Arbitro: ANTONIO GIUA.

Assistenti: Baccini, Capaldo.

Quarto ufficiale: Rutella.

VAR: Maggioni.

Assistente VAR: Sozza.