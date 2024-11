LIVE – La CRONACA di INTER-VENEZIA 0-0: inizia il match!

L’Inter torna a San Siro dopo il pari del Derby d’Italia, per la prima di 3 gare consecutive in casa. Nell’11a giornata di Serie A, i nerazzurri affrontano il Venezia di Eusebio Di Francesco, reduce dalla rocambolesca vittoria contro l’Udinese nel turno infrasettimanale.

Con i tre punti la squadra di Inzaghi ha l’occasione per riportarsi a -2 dal Napoli prima dello scontro diretto. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Venezia.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-VENEZIA

16′ | Bastoni ci prova da fuori area, palla alta.

6′ | Cross di Dimarco per la sponda di Dumfries, Lautaro al centro dell’area gira col destro e sfiora il palo.

1′ | Fischia l’arbitro Ferrieri Caputi, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-VENEZIA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

VENEZIA (3-5-2): 35 Stankovic; 4 Idzes, 30 Svoboda, 15 Altare; 7 Zampano, 22 Crnigoj, 14 Nicolussi Caviglia, 38 Andersen, 5 Haps; 11 Oristanio, 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 1 Joronen, 23 Grandi, 6 Busio, 9 Gytkjaer, 10 Yeboah, 21 Sagrado, 25 Schingtienne, 27 Candela, 32 Duncan, 33 Sverko, 45 Raimondo, 77 Ellertsson, 79 Carboni, 80 El Haddad, 97 Doumbia.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI.

Assistenti: Prenna, Cavallina.

Quarto ufficiale: Tremolada.

VAR: Marini.

Assistente VAR: Chiffi.