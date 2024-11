Grande occasione per l’Inter a San Siro, nell’11a giornata di Serie A. Battendo il Venezia, infatti, i nerazzurri si porterebbero a 2 punti dal Napoli a una settimana dallo scontro diretto in programma domenica prossima. La squadra di Di Francesco, invece, cerca l’impresa per dare seguito all’ottima vittoria contro l’Udinese.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Inter-Venezia

SOMMER 6

PAVARD 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6

DUMFRIES 6

BARELLA 6.5 – Avvio di gara molto vivo.

ZIELINSKI 6

MKHITARYAN 6

DIMARCO 6

THURAM 6

LAUTARO MARTINEZ 6 – Ha voglia di fare gol, ma non riesce a trovare la porta in due buone occasioni.

INZAGHI 6 – L’Inter parte forte e vuole subito trovare il gol del vantaggio per mettere in discesa la gara.