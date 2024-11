HIGHLIGHTS Inter-Venezia 1-0: Lautaro torna al gol a San Siro

Di misura, ma l’Inter batte il Venezia 1-0 a San Siro. Nell’11a giornata di Serie A, succede tutto nel secondo tempo: i nerazzurri trovano il vantaggio con il gol di Lautaro Martinez, che in casa non segnava da febbraio. All’ultima azione, poi, arriva il pareggio-beffa di Sverko, annullato per un tocco di mano del giocatore dei lagunari.

Guarda gli highlights di Inter-Venezia:

GOL 1-0 LAUTARO MARTINEZ

⚽️GOAL🇮🇹 | Inter 1-0 Venezia | Lautaro Martinezpic.twitter.com/9QB7V8K25C — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 3, 2024

GOL ANNULLATO A SVERKO (FALLO DI MANO)