Crotone-Inter, Conte (Inter Tv): “E’ il traguardo di tutti. Stiamo per realizzare un sogno”

Le parole di Antonio Conte, allenatore dell'Inter, dopo la vittoria contro il Crotone per 2-0 con le reti di Eriksen e Hakimi

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato a Inter Tv al termine della sfida contro il Crotone vinta per 2-0. Ecco le sue parole sul match e la quasi matematica dello scudetto: "Ha il sapore della vittoria, il sapore di esserci avvicinati in maniera importante alla conquista di un traguardo. Per me è un traguardo straordinario quello che stanno facendo i ragazzi. Vedendo tutto quello che abbiamo fatto in questi due anni, penso che devo fare i miei migliori complimenti ai ragazzi. Abbiamo lavorato tanto e condiviso questo sogno che stiamo per realizzare. Sul loro viso vedo soddisfazione".