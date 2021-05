Crotone-Inter, le PAGELLE: Hakimi inarrestabile, Eriksen brillante. Barella comanda il centrocampo

CONTE 6.5 - Massimo risultato, minimo sforzo: un po' l'espressione che ha accompagnato l'Inter nelle ultime settimane. Uno scudetto già da tempo nelle mani della formazione nerazzurra che la vittoria di questo pomeriggio a Crotone non fa altro che certificare. L'aritmetica potrebbe già arrivare domani qualora l'Atalanta non dovesse vincere con il Sassuolo, merito del gruppo e dello stesso Conte per una stagione memorabile.