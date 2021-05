Crotone-Inter, De Vrij (InterTV): “Gestito bene il primo posto. Skriniar? E’ un piacere lavorare con lui”

Attivate il countdown, l’Inter domani potrebbe già essere Campione d’Italia! Altra vittoria per gli uomini di Antonio Conte, che grazie alle reti di Eriksen e Hakimi allo scadere superano anche la trasferta di Crotone senza troppi...

Attivate il countdown, l'Inter domani potrebbe già essere Campione d'Italia! Altra vittoria per gli uomini di Antonio Conte, che grazie alle reti di Eriksen e Hakimi allo scadere superano anche la trasferta di Crotone senza troppi patemi. Adesso mancano solo 2 punti per vedere ufficialmente cucito il tricolore sul petto dei nerazzurri, che potrebbe già arrivare domani in caso di non vittoria dell'Atalanta. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di InterTV Stefan De Vrij, che ha così commentato il match: "Abbiamo avuto pazienza aspettando il gol, e siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante. Skriniar? Per noi è un piacere lavorare e crescere insieme, ormai ci conosciamo da tanti anni, giochiamo insieme e ci conosciamo sempre meglio. Il nostro feeling è migliorato molto. Da quando sono arrivato all'Inter sono migliorato tanto, sono contento del mio percorso ma c'è tanta strada da fare ancora. Bisogna sempre cercare di migliorare e crescere. Abbiamo gestito bene il primo posto in classifica, senza pressione, ci siamo concentrati sul campo preparandoci bene per le partite. Questa è una crescita importante."