Le probabili formazioni di Crotone-Inter: chance per Sensi, Darmian favorito su Perisic

Le probabili scelte di Cosmi e Conte in vista del match di questo pomeriggio

L'Inter di Antonio Conte torna in campo con l'obiettivo di chiudere al più presto la pratica scudetto. La squadra nerazzurra fa visita al Crotone di Serse Cosmi , fanalino di coda in Serie A, il match è in programma questo pomeriggio alle 18.

Conte sceglie ancora una volta il 3-5-2. Davanti a capitan Handanovic, confermatissimo il trio Skriniar-de Vrij-Bastoni. Hakimi sulla destra, Darmian è in vantaggio su Perisic per la corsia mancina. A centrocampo possibile chance dal 1' per Sensi, favorito su Eriksen: Barella e Brozovic completano la mediana. In avanti spazio alla LuLa.