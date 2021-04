Mercato – Palmieri e Dzeko, Conte vuole l’usato sicuro per competere in Europa

Con l'italo-brasiliano Conte ha già vinto una FA Cup

L'usato sicuro, questo ci vuole: di questo ha bisogno Antonio Conte , se vuole portare l' Inter a essere competitiva anche nell' Europa che conta, e questo chiederà a Zhang nei colloqui che in questi giorni dovrebbero preludere quello che sarà il calciomercato da impostare nelle prossime settimane. E secondo Tuttosport, sono in particolare due i nomi che circolano nella testa del tecnico leccese: il primo è Emerson Palmieri , che Conte ha già allenato al Chelsea (e che proprio al Chelsea, con Sarri , ha vinto un' Europa League ); mentre il secondo è Edin Dzeko , che Conte non ha mai allenato ma che vanta una solida esperienza internazionale.

Emerson Palmieri, a una prima occhiata, potrebbe sembrare uno di quei giocatori di facile avvicinamento: al Chelsea non mette piede in campo dal 21 dicembre 2020, e va in scadenza di contratto nel 2022. L'Inter, però, allo stato attuale, può offrire ai Blues solo prestiti: questo costringerebbe l'italo-brasiliano a rinnovare di almeno un anno il proprio contratto con il Chelsea, possibilità che non sembra essere all'orizzonte. Il Chelsea, oltretutto, si guarderebbe bene dal vendere un calciatore a un allenatore - Conte - che ai Blues ha fatto causa. Moses docet.